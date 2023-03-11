Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир израильского спецподразделения Денис Десятник. Он подчеркнул, что, несмотря на большое количество вооруженных резервов врага, ВСУ наносят колоссальные потери их технике и личному составу.

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Десятник подчеркнул, что у россиян есть снаряды в большом количестве и это ощущается на разных направлениях фронта, в то время как страдает их логистика.

Вагнеровцы получают меньше артиллерийских снарядов, они преимущественно штурмуют пехотой, танками. А военные минобороны преимущественно сосредоточены на артиллерийских боях и снарядах у них достаточно.

Наши ребята чувствуют, что россияне постоянно кроют артой, но ребята справляются и не дают возможности продвинуться врагу.

– добавил боец.

Война дронов и артиллерии

По словам Десятника, россияне довольно часто используют авиацию: самолеты, вертолеты. Однако неоднократно украинским военным удавалось сбивать вражеские самолеты, поэтому хотя оккупанты пользуются авиацией, но иногда опасаются совершать вылеты.

Десятник подчеркнул, что украинские силы обороны используют дроны и беспилотники, которые очень помогают в уничтожении врага. Он призвал по возможности всех украинцев донатить на покупку подобных дронов для ВСУ, ведь благодаря им гибнет меньше военных с украинской стороны.

Однако такими же дронами пользуются и российские оккупанты, им также удается наносить ущерб украинским военным.

Сегодня эта война больше даже не человеческая, сегодня воюет артиллерия, дроны, более технологически развитой война становится,

– заметил военный.

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У россиян еще много техники

Десятник рассказал, что украинские военные уничтожают колоссальное количество тяжелой вражеской техники.

Однако эта техника у них не иссякает, поскольку в России продолжает работать военная промышленность 24/7. При всем ведется поставка танков и бронетехники на фронт,

– подчеркнул спикер.

Он добавил, что не следует недооценивать ситуацию и утверждать, что украинские военные уничтожили основное количество российской тяжелой техники.

"У россиян много техники и человеческого ресурса, однако наши ребята на голову выше врага, если не на две. Техника, которую Украине поставляют НАТО и страны Запада гораздо лучше и технологичнее. Поэтому, я думаю, когда будет большая поставка техники, мы уже перейдем к большому контрнаступлению и сможем очень сильно выжать врага за пределы 1991 года. Победа не за горами", – резюмировал военнослужащий.

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