Про це 24 Каналу розповів екскомандир ізраїльського спецпідрозділу Денис Десятник. Він наголосив, що попри велику кількість збройних резервів ворога, ЗСУ завдають колосальних втрат їхній техніці та особовому складу.

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Десятник підкреслив, що в росіян є снаряди у великій кількості і це відчувається на різних напрямках фронту, натомість страждає їхня логістика.

Вагнерівці отримують менше артилерійських снарядів, вони переважно штурмують піхотою, танками. А військові міноборони переважно зосереджені на артилерійських боях і снарядів вони мають достатньо.

Наші хлопці відчувають, що росіяни постійно криють артою, але хлопці справляються й не дають можливості просунутися ворогові,

– додав боєць.

Війна дронів та артилерії

За словами Десятника, росіяни досить часто використовують авіацію: літаки, вертольоти. Проте неодноразово українським військовим вдавалося збивати ворожі літаки, тому хоч окупанти користуються авіацією, але іноді побоюються робити вильоти.

Десятник наголосив, що українські сили оборони використовують дрони та безпілотники, які надзвичайно допомагають у знищені ворога. Він закликав за можливості всіх українців донатити на покупку подібних дронів для ЗСУ, адже завдяки їм гине менше військових з українського боку.

Однак такими ж дронами користуються і російські окупанти, їм також вдається завдавати збитків українським військовим.

Сьогодні ця війна більше навіть не людська, сьогодні воює артилерія, дрони, більш технологічно розвиненою війна стає,

– зауважив військовий.

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У росіян ще багато техніки

Десятник розповів, що українські військові знищують колосальну кількість важкої ворожої техніки.

Однак ця техніка в них не вичерпується, оскільки в Росії продовжує працювати воєнна промисловість 24/7. Попри все ведеться постачання танків і бронетехніки на фронт,

– підкреслив спікер.

Він додав, що не варто недооцінювати ситуацію і стверджувати, що українські військові знищили основну кількість російської важкої техніки.

"В росіян багато техніки та людського ресурсу, однак наші хлопці на голову вищі за ворога, якщо не на дві. Техніка, яку Україні постачають НАТО та країни Заходу набагато краща та технологічніша. Тому, я думаю, коли буде велике постачання техніки, ми вже перейдемо до великого контрнаступу і зможемо дуже сильно витиснути ворога за межі 1991 року. Перемога не за горами", – резюмував військовослужбовець.

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