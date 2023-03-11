Потужне знищення ворожих цілей наші військові зняли на відео. На кадрах чітко видно, як окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України потужно атакує ворога, пише 24 Канал.

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Як Kraken успішно відпрацював по ворогу

Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області,

– розповіли у підрозділі.

Там пояснили, що знищена вежа "Муром" могла спостерігати за подіями в глибину території України цілодобово на відстань до 15 кілометрів. Ба більше, ця вежа:

реагувала на будь-який рух на нашій території;

коригувала ворожу артилерію;

супроводжувала ворожі ДРГ;

блокувала діяльність наших Сил оборони.

Та наші бійці ліквідували ворожу техніку. Те ж саме чекало на ворога у Троєбортному Брянської області.

Kraken потужно відпрацював по ворогу: дивіться відео

Як вдалось ліквідувати вежу на Брянщині

Силами розвідки спецпідрозділу Kraken вдалось знищити автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області. Бійці атакували її з допомогою дрона-камікадзе.

Нашим військовим вдалось досягти мети з другої спроби.

Kraken осліпив ворогів: дивіться відео

Інцидент у Брянській області: коротко