Потужне знищення ворожих цілей наші військові зняли на відео. На кадрах чітко видно, як окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України потужно атакує ворога, пише 24 Канал.
Зауважте Знищено багато техніки, однак вона не вичерпується, – військовий про втрати ворога
Як Kraken успішно відпрацював по ворогу
Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області,
– розповіли у підрозділі.
Там пояснили, що знищена вежа "Муром" могла спостерігати за подіями в глибину території України цілодобово на відстань до 15 кілометрів. Ба більше, ця вежа:
- реагувала на будь-який рух на нашій території;
- коригувала ворожу артилерію;
- супроводжувала ворожі ДРГ;
- блокувала діяльність наших Сил оборони.
Та наші бійці ліквідували ворожу техніку. Те ж саме чекало на ворога у Троєбортному Брянської області.
Kraken потужно відпрацював по ворогу: дивіться відео
Як вдалось ліквідувати вежу на Брянщині
Силами розвідки спецпідрозділу Kraken вдалось знищити автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області. Бійці атакували її з допомогою дрона-камікадзе.
Нашим військовим вдалось досягти мети з другої спроби.
Kraken осліпив ворогів: дивіться відео