Про це в коментарі 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, ці вежі є на озброєнні прикордонних загонів росіян, які входять до складу ФСБ.

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"Автоматично розташовується на відкритих ділянках місцевості, досить висока позиція в неї. Є серйозне обладнання – і тепловізори, і відеокамери", – розказав він.

Експерт Українського інституту майбутнього розповів, що за певними даними, окупанти можуть спостерігати з цих веж в оптичному режимі до 10 кілометрів в глибину, а в режимі тепловізора – до 5.

"Вони розташовані з певним інтервалом. Можуть відстежувати й розмежовувати за окремими ознаками – це людина, це автомобіль", – сказав Ступак.

"Око за око"

Колишній співробітник СБУ зауважив, що так росіяни цілодобово спостерігають за кордонами та фронтом.

Знищення можна порівняти, коли монстру виколюють очі. "Око за око". Оце – виколювання очей російській каральній машині. Це дійсно позбавляє їх певних переваг перед українцями,

– розказав Іван Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього додав, що подібні спостережні пункти росіяни розміщували для моніторингу ще напередодні повномасштабного вторгнення. На такому пункті є силова установка, яка забезпечує живлення, акумулятори та сонячні панелі.

"І, в принципі, сидить людина на відстані декілька кілометрів і спостерігає за кордоном. А в цей час наші військові, нічого не підозрюючи, перебувають цілодобово під спостереженням", – зазначив він.

Іван Ступак розказав, що такі вежі знищують за допомогою безпілотників Switchblade 300.

"Знищуються такі ось вежі, які були розташовані на будинках біля кордону українського, або вже на окупованій території", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Російська розробка

На його думку, це позбавляє росіян можливості планувати певні операції, відстежувати переміщення та робити таку велику технічну розвідку наших позицій.

Тобто вони не можуть бачити ані вночі, ані вдень. Змушені відновлюватися. Це їхня розробка вітчизняна, вона зараз активно-активно розвивається,

– сказав Ступак.

Що відбулося в Брянській області