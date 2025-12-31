"Атеш" уничтожил ключевой инструмент российской разведки: в Новосибирске пылает башня связи

Движение сопротивления "Атеш" сообщило об успешной операции по уничтожению российской военной башни связи в Новосибирске. Объект использовали для управления подразделениями и сбора разведданных.

Об этом информирует 24 Канал, со ссылкой на сообщение "Атеш".

Смотрите также "Пламенное" поздравление с Новым годом: российское Туапсе содрогается от взрывов

Что известно о диверсии в Новосибирске?

В среду, 31 декабря, агенты "Атеш" сообщили об успешной диверсии в Новосибирске. Партизаны сожгли башню связи, которую использовали в военных целях.

По данным агентов, объект обеспечивал защищенную надежную связь и координацию подразделений, базирующихся на авиабазе Толмачево, в частности 337-го отдельного вертолетного полка, 10-й отдельной авиационной эскадрильи Росгвардии и 21 авиационной комендатуры.

Также отмечается, что башня использовалась для перехвата и прослушивания гражданских и военных коммуникаций в регионе. Вывод из строя этого объекта существенно усложнил управление российскими подразделениями и лишил российскую сторону важного инструмента разведки.

Диверсия в Новосибирске: смотрите видео "Атеш"

Какие еще объекты недавно поразили агенты "Атеш"?