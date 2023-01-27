Отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах любит не только известная украинская политика Юлия Тимошенко, но и другие чиновники. Собственно, журналистам-расследователям удалось увидеть частный самолет Валерия Хорошковского, который заходил на посадку в аэропорту Дубая.
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Посещал Москву, а теперь живет в ОАЭ
О Хорошковском нужно знать то, что во время правления Виктора Януковича он был первым вице-премьер-министром, министром финансов и главой СБУ. В то же время при Ющенко он руководил таможней, а при Кучме – возглавлял Министерство экономики и был нардепом.
До полномасштабного вторжения борт Хорошковского регулярно посещал Москву. В 2022 году – уже при президентстве Владимира Зеленского – он отказался возглавить таможню,
– говорится в материале.
Кроме того, там показаны кадры, на которых олигарх выходит из терминала аэропорта в ОАЭ. По информации журналистов, сейчас как раз Хорошковский проживает в основном в этой стране. Он является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и имеет апартаменты на территории отеля Bulgari.
Расследование УП по проживанию Хорошковского в Дубае: смотрите с 24 минуты
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Во время войны политики уезжают за границу
- В этом же расследовании УП говорится, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отдыхала во время зимних праздников в Дубае. Журналисты заметили ее на территории одной из самых дорогих гостиниц города вместе с мужем Александром Тимошенко.
- Кроме того, к этой теме напомним, что народный депутат Николай Тищенко вроде бы с "рабочей" поездкой решил улететь в Таиланд. Затея избранника не осталась незамеченной. Впоследствии его исключили из фракции и даже партии "Слуга народа".
- В то же время, на эту ситуацию отреагировал глава нашего государства Владимир Зеленский. Он напомнил, что СНБО запретил выезд чиновников за границу в личных целях во время войны.