Куда делся Савик Шустер после начала войны и где праздновал Новый год

Журналисты выяснили, куда после полномасштабного вторжения России делся журналист Савик Шустер. В январе телеведущего обнаружили в Дубае.

Да, в расследовании Михаила Ткача журналисты случайно встретили Шустера. Он праздновал Новый Год на Пальме Джумейра. Это искусственный остров на берегу Дубая.

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Шустер говорит, что работает в Дубае

Журналисты поздравили Шустера с Новым годом, тот в ответ также передал поздравления. На вопрос, что он здесь делает, ответил, что работает.

В общем, телеведущий многословным не был. После ряда вопросов он пошел дальше. Как долго планирует находиться – тоже не рассказал.



Савик Шустер в Дубае / Скриншот с видео

Кого еще Ткач нашел в Дубае

Несмотря на полномасштабную войну, украинские бизнесмены и политики массово отправляются отдыхать на курорты в Объединенных Арабских Эмиратах. Некоторые вообще перебрались туда жить. В частности, в расследовании Ткача были замечены многие представители запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь". К примеру, Наталья Королевская и Вадим Столар.

Также на берегу Персидского залива увидели лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко. В январе она отдыхала на вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski, также расположенной на Пальме Джумейра. Вместе с политикой был муж Александр Тимошенко и внуки.