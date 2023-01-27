Так, у розслідуванні Михайла Ткача журналісти випадково зустріли Шустера. Він святкував Новий Рік на Пальмі Джумейра. Це штучний острів на березі Дубаю.

До теми На віллі п'ятизіркового готелю: як Юлія Тимошенко зустріла новий рік у Дубаї

Шустер каже, що працює в Дубаї

Журналісти привітали Шустера з Новим роком, той у відповідь також передав вітання. На запитання, що він тут робить, відповів, мовляв, працює.

Загалом телеведучий багатослівним не був. Після низки питань він пішов далі. Як довго планує тут перебувати – теж не розповів.



Савік Шустер у Дубаї / Скриншот з відео

Кого ще Ткач знайшов у Дубаї

Попри повномасштабну війну, українські бізнесмени та політики масово їдуть відпочивати на курорти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дехто й взагалі перебрався туди жити. Зокрема, у розслідування Ткача помітили багато представників забороненої "Опозиційної платформи – За життя". Наприклад, Наталія Королевська та Вадим Столар.

Також на березі Перської затоки побачили лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко. У січні вона відпочивала на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski, що також розташований на Пальмі Джумейра. Разом з політикинею був чоловік Олександр Тимошенко та онуки.