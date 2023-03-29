"Век кадила не видать, начальник": на въезде в Киев задержали пьяного батюшку УПЦ МП

На въезде в Киев задержан пьяный священнослужитель УПЦ МП. Он вел себя довольно некорректно и нецензурно высказывался.

Батюшку остановили пограничники, чтобы проверить документы. Однако во время осмотра священнослужитель бросился оскорблять стражей порядка, а происхождение некоторых вещей не смог объяснить.

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47-летний священнослужитель под хмельком управлял автомобилем и пытался попасть в Киев, однако его остановили пограничники. Во время осмотра у него были обнаружены документы, выданные во временно оккупированном Крыму и на территории России на неизвестного лица.

В багажнике автомобиля также находились диски, документы и материалы УПЦ МП. Нарушитель отказался объяснять их наличие, а также проходить тест на употребление алкоголя.

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Как удалось позже выяснить, задержан уроженец Волынской области, однако его личность установить еще не удалось.

Мужчину передали Национальной полиции, а также проинформировали сотрудников СБУ. За управление транспортного средства без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения нарушителю грозит как минимум штраф от 17 тысяч гривен и лишение права на управление автомобилем от 1 года.

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