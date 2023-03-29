Батюшку зупинили прикордонники, аби перевірити документи. Проте під час огляду священнослужитель кинувся ображати правоохоронців, а походження деяких речей не зміг пояснити.
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Священник спілкувався "жаргоном московського патріархату"
47-річний священнослужитель напідпитку керував автомобілем й намагався потрапити у Київ, проте його зупинили прикордонники. Під час огляду у нього виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території Росії на невідому особу.
У багажнику автомобіля також були диски, документи та матеріали УПЦ МП. Порушник відмовився пояснювати їх наявність, а також проходити тест на вживання алкоголю.
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Як вдалося пізніше з'ясувати, затриманий уродженець Волинської області, проте його особу встановити ще не вдалося.
Наразі чоловіка передали Національній поліції, а також поінформували співробітників СБУ. За керування транспортного засобу без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння порушнику загрожує, як мінімум, штраф від 17 тисяч гривень та позбавлення права на керування автомобілем від 1 року.
Священники УПЦ МП часто порушують закон
- На в'їзді до Києва прикордонники затримали настоятеля храму, який підтримував російських окупантів. В підвалі своєї церкви колаборант утримував волонтерів.
- На Закарпатті настоятель одного з храмів УПЦ МП отримав підозру від СБУ. Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі.
- На Сумщині виявили чергового "агента у рясі", який працював на окупантів. За інформацією СБУ, настоятель місцевого храму УПЦ МП передавав російській ФСБ секретні дані про оборону області.