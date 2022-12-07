"Бавовна" в России уменьшает мощность ракетных ударов по Украине, – эксперт

Украинские спецслужбы должны продолжать взрывы в тылу врага. Миф, что такие действия провоцируют ракетные обстрелы – российская пропаганда.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в своем блоге на Цензоре. НЕТ.

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Что необходимо Украине для эффективного сопротивления российским ударам

По его словам, взрывы на российских аэродромах снизили мощность ракетного залпа по Украине, что позволило эффективнее реагировать ПВО.

"Последним обстрелам предшествовал "бавовна" на военных аэродромах в глубине России. Причем, мы ударили не просто по авиабазам, а именно по тем самолетам, которые оснащены крылатыми ракетами. Как минимум три ракетоносца были выведены из строя и не смогли принять участие в новой атаке (на фотографиях поврежденных самолетов видны ракеты X-22.) Все это уменьшило мощность ракетного залпа, позволило ПВО эффективнее реагировать на этот удар", – подчеркнул Загородний.

Политолог предлагает несколько вариантов того, что дальше следует делать Украине для эффективного сопротивления российским ударам.

"Во-первых, необходимо установить точный список всех причастных к ракетным обстрелам. Кроме "кремлевского старца" и его окружения, это и исполнители приказов. В этом контексте обратил бы внимание на слова руководителя СБУ Малюка, что служба устанавливает поименный список лиц, причастных к обстрелу. Десятки открытых уголовных дел - не формальность. Потому что они вполне могут стать основой для рассмотрения в Гааге. Во-вторых, Украина обязана отвечать ударом на удар. И здесь вижу существенный излом в последние месяцы", – акцентирует Загородний.

Флот морских дронов

Эксперт подчеркивает необходимость создания отечественного флота морских дронов.

"Это уникальная разработка СБУ. В общем, то, что в службе, после прихода нового руководителя, начали строить "Украинский Моссад", который будет отвечать ударом на удар – правильная и единственная возможная коммуникация с врагом. Чем большие счета будут приходить на Красную Площадь Москвы с киевской улице Владимирской, тем лучше", – резюмировал Загородний.

Напомним, 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения. Служба безопасности Украины отреагировала на событие стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ встречает". 29 октября "рой" воздушных и морских дронов атаковал базу Черноморского флота в Севастополе. И.о. Главы СБУ Малыш пообещал рассказать подробности спецопераций "после победы".