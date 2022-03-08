Bayraktar в действии: в Сумской области уничтожил колонны вражеской техники, впечатляющее видео

Россия развязала в Украине циничную войну. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Защитники Украины еще раз продемонстрировали, что будет с теми, кто придет на нашу землю с войной.

В Сумской области украинские военные уничтожили колонны вражеской техники.

По теме Вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы: есть погибшие и травмированные, среди них – дети

В Сумской области уничтожили вражескую технику

Для этого они использовали турецкий беспилотник Bayraktar. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий напомнил в своем телеграме о том, что все пришедший в Украину с войной здесь и погибнет.

Так выглядят колонны вражеской техники, уничтоженные "Байрактаром".

Слава ВСУ и всем причастным!

– добавил он.

Колонны уничтоженной вражеской техники: смотреть видео

Позже Живицкий сообщил о еще одной уничтоженной колонне техники врага под Сумами. Он отметил, что оркам место в аду, а они держат оборону.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!