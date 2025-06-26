Bayraktar вернулся в игру: ВСУ атаковали россиян в Херсонской области

Bayraktar TB2 снова появился на фронте. Украинские военные применили дрон для удара по российскому катеру в Херсонской области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на немецкий телеканал N-tv. Отмечается, что это первое публичное применение дрона за последние несколько месяцев.

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ВСУ снова используют турецкий дрон на фронте

После длительной паузы украинские военные снова начали использовать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в боях с российскими оккупантами.

Bayraktar TB2 приобрел мировую славу весной 2022 года, когда помог ВСУ уничтожать российскую бронетехнику и артиллерию. Впоследствии, из-за усиления вражеской ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, его использование уменьшилось, но теперь дрон снова появился на поле боя.

На обнародованном видео дрон атакует и уничтожает российский военный катер в Херсонской области. По данным Euromaidan Press, это может свидетельствовать о слабых местах в российской ПВО на Юге Украины.

Bayraktar TB2 снова в строю: смотреть видео

Несмотря на заявления о снижении эффективности, специалисты не исключают, что Bayraktar может успешно действовать в условиях речной или морской войны, где российская ПВО менее плотная. Майор запаса Алексей Гетьман объяснил, что именно над водой использование этих дронов является более уместным, ведь над сушей их быстро обнаруживают и уничтожают.

Между тем Турция продолжает инвестировать в развитие Bayraktar в Украине. Уже строится завод под Киевом, где планируют производство моделей TB2, TB3, Akıncı и новейшего Kizilelma. В феврале 2024 года представители компании заявляли, что на предприятии будет работать около 500 специалистов.