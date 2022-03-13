Bayraktar уничтожил российский пункт управления огнем артиллерии: мощное видео
13 марта 2022 , 23:59Читати новину українською
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Bayraktar продолжает верно служить украинской армии. На этот раз с его помощью уничтожили российский пункт управления огнем артиллерии.
Видео показал Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Направление пока не указали.
К слову Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян на Киевщине
Кстати, видео Залужный подписал положительным стихом:
Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар – Байрактар.
Кроме того, копилка "ювелирных работ" от Воздушных сил постоянно пополняется. К примеру, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Киевской области. Они попали точно во вражескую цель.
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