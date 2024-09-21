В Краснодарском крае России горит бывшая база ЧВК "Вагнера"

На бывшей базе ЧВК "Вагнера" в Молькино в Краснодарском крае России произошел пожар. О возгорании стало известно днем 21 сентября.

В частности, детали о ситуации рассказали в российском телеграм-канале издания "Медуза". Там опубликовали также кадры пожара.

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Горит бывшая база ЧВК "Вагнера"

Известно, что на базе горят административные здания, в том числе здание бывшего штаба.

Что вызвало пожар, неизвестно,

– пишут в издании.

Там опубликовали соответствующие кадры, указав, что видео распространил связанный с ЧВК телеграм-канал.

В Краснодарском крае пылает бывшая база ЧВК "Вагнера": смотрите видео

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика

В России вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнера": смотрите видео

В июле 2023 года, после мятежа Пригожина, наемники объявили, что база в Молькино якобы "официально прекращает свое существование".

После этого база перешла к так называемому "Африканскому корпусу" – подразделению из бывших бойцов ЧВК "Вагнера", подчиненному минобороны России. Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.