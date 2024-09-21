Зокрема, деталі про ситуацію розповіли у російському телеграм-каналі видання "Медуза". Там опублікували також кадри пожежі.
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Горить колишня база ПВК "Вагнера"
Відомо, що на базі горять адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу.
Що спричинило пожежу, невідомо,
– пишуть у виданні.
Там опублікували відповідні кадри, вказавши, що відео поширив пов'язаний із ПВК телеграм-канал.
У Краснодарському краї палає колишня база ПВК Вагнер: дивіться відео
Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика
У Росії спалахнула колишня база ПВК Вагнер: дивіться відео
У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито "офіційно припиняє своє існування".
Після цього база перейшла до так званого "Африканського корпусу" – підрозділу з колишніх бійців ПВК "Вагнера", підпорядкованому Міноборони РФ. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.