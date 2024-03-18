Размером с город: в Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе, сколько солдат разместят

Уже началось строительство крупнейшей военной базы НАТО в Европе. Ее размеры впечатляют. Будет как небольшой город на площади почти три тысячи гектаров.

На этой военной базе могут постоянно находиться до 10 тысяч солдат НАТО с их семьями. Уже известно, что именно планируют возвести.

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Что известно о самой большой базе НАТО в Европе

Эта военная база Альянса будет крупнейшей в Европе. Она размером как небольшой город. Так, на площади почти три тысячи гектаров. Локация сможет на постоянной основе разместить до 10 тысяч солдат НАТО вместе с семьями.

Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро включает взлетно-посадочные полосы, вооруженные платформы, ангары для военных самолетов, больницу, магазины и даже школы и детсады.

Возведение базовой инфраструктуры уже начали. Речь идет о подъездных путях и электросетях. Вскоре стартует строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая будет параллельна той, что существует. Их соединят, а в восточной части разовьют инфраструктуру аэропорта с новыми дорожками, паркингами и возможностями для различных типов самолетов.

Ангары для технического обслуживания, склады топлива, боеприпасы, оборудование, авиационные технические материалы, тренажеры, заведения питания, жилые помещения – все необходимое для поддержания работы и выполнения задач базы такого размера,

– рассказал командир 57-й авиабазы Михаила Когэлничану Николае Крецу.

В Румынии строят базу НАТО / Maxar Technologies

Превзойдет Rammstein в Германии

Правительство выделило 2,5 миллиарда евро на проект, который превратит базу в уезде Констанца в важнейший объект НАТО в Европе.

Работы по расширению идут полным ходом. Интересно, что после завершения эта база превзойдет Rammstein в Германии. База в Румынии будет занимать примерно 2800 гектаров с общим периметром 30 километров и сможет разместить любой тип боевых средств.

Сейчас на базе Михаила Когэлничану находится около 5 тысяч военнослужащих, большинство из них американские солдаты.