Также из-за отказа их не будут брать на работу в органы власти и прокуратуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что грозит в случае отказа от БЗВП

Известно, что базовая общевойсковая подготовка для студентов предусматривает 300 академических часов и будет преподаваться на втором году обучения для студентов вузов на основе полного общего среднего образования.

Для других она состоится уже на первом году обучения. Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, годные по состоянию здоровья.

Отказ тех, кого признали годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения, согласно законодательству.

Также прохождение БЗВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру,

– говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Верховная Рада 9 января приняла ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Изменения касаются базовой военной подготовки, особенностей взятия на воинский учет, в частности женщин, и многих других аспектов.