Також через відмову їх не братимуть на роботу до органів влади та прокуратури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що загрожує у разі відмови від БЗВП

Відомо, що базова загальновійськова підготовка для студентів передбачає 300 академічних годин і викладатиметься на другому році навчання для студентів ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти.

Для інших вона відбудеться вже на першому році навчання. Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Відмова тих, кого визнали придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти, згідно з законодавством.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру,

– ідеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 січня ухвалила низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Зміни стосуються базової військової підготовки, особливостей взяття на військовий облік, зокрема жінок, та багатьох інших аспектів.