Студенты до 25 лет смогут самостоятельно выбрать время прохождения БЗВП, передает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Как будет происходить прохождение БОВП

По словам народного депутата Федора Вениславского, с момента отмены закона о срочной службе до принятия решения о введении базовой военной подготовки прошло достаточно времени.

Украине удалось разработать учебные программы и методики в учреждениях высшего образования, в частности, военных. Для тех, кто не учится в учреждениях высшего образования также разработаны соответствующие программы.

Все готово, я думаю, оно заработает. Никаких неожиданных эксцессов я не вижу,

– подчеркнул он.

Нардеп отметил, что молодые люди до 25 лет могут сами выбрать время, когда они могут пройти БЗВП во время учебы. Если же они это не сделают добровольно до 25 лет, их будут отправлять принудительно.

Напомним, что срок обучения на базовой военной подготовке будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины. Законопроект не предусматривает мобилизацию юношей до 25 лет, а женщины могут пройти базовую военную подготовку только добровольно.

В то же время мужчины от 18 до 25 лет могут подлежать мобилизации, если они прошли срочную службу, закончили военное заведение, служили по контракту в ВСУ, или признаны "ограниченно годными".