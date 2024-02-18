Большая часть экипажа корабля "Цезарь Куников", вероятно, погибла, – ВМС

Россия осталась без очередного большого десантного корабля - "Цезаря Куникова". У ВМС Украины рассказали, что известно о состоянии экипажа, находившегося на уничтоженном недавно российском БДК.

Украина 14 февраля успешно уничтожила БДК "Цезарь Куников". По нему попали морские дроны. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона рассказал о том, погиб ли экипаж вражеского судна, информирует 24 Канал.

Смотрите также Наши дроны поиздевались над "Цезарем Куниковым": как Россия может попытаться сохранить флот

Что известно о состоянии экипажа БДК "Цезарь Куников"

Недавно, отвечая на вопрос журналистов о количестве личного состава уничтоженного вражеского "Цезаря Куникова", глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что экипаж составляет 90 человек.

По словам спикера ВМС ВСУ Плетенчука, Россия пытается скрыть свои потери, поэтому точно не известно, сколько россиян погибло при уничтожении корабля, но обстоятельства позволяют предположить, что это была "достаточно большая" часть экипажа.

Плетенчук отметил, что "корабль – это такая единица, которая в море сама не ходит".

Соответственно, экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме – но, скорее всего, в полном – присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток – все же было темно – конечно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии – трудно сказать,

– пояснил спикер ВМС ВС Украины.

Представитель ВМС отметил, что спасательная операция началась после попадания по вражескому судну. По его словам, она длилась примерно сутки.

Украина уничтожила российский БДК "Цезарь Куников": основное