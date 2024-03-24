Это существенные потери, – Братчук сказал, как враг использовал пораженные корабли

Украинские военные ударили по российским большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе. Впрочем, о том, что эти суда пошли на одно, возможно, пока говорить не приходится. Однако это для врага все равно потеря.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что это проблемы для логистики противника. Фактически, это был едва ли не основной способ для россиян переправлять и боекомплекты, и тяжелую технику из России. К слову, взрывы на полуострове прозвучали вечером 23 марта.

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Так оккупанты создавали боевой ресурс для своей группировки войск на территории временно оккупированного Крыма. Оттуда враг отправлял силы на Херсонское и Запорожское направления.

Для врага это существенные потери в любом случае. "Ямал" – после ремонта. Понимаем, что вложились уже дважды, фактически. И финансово, и ресурсно, и теперь имеют такую еще проблему. "Азов" – достаточно символично, что именно с таким названием большой десантный корабль поражен,

– отметил Братчук.

Взрывы в Крыму