Таких случаев будет больше, – Игнат прокомментировал уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии

Украинские защитники 26 декабря уничтожили российский большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. В Воздушных силах надеются, что таких случаев будет больше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также добавил, что к такой впечатляющей операции причастны не только пилоты, но и другие спецподразделения, которые не афишируют это, передает 24 Канал.

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В сети сообщали, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение возникло из-за мощной детонации в порту Феодосии. Кроме того, сейчас Россия использует большие десантные корабли именно с логистической целью.

Однако Юрий Игнат не стал подтверждать, что на борту "Новочеркасска" были "Шахеды". Он подчеркнул, что на борту был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже.

Вместе с тем, спикер Воздушных сил отметил всех, кто причастен к "взрывной" операции во временно оккупированном Крыму. Игнат добавил, что результат спецоперации зависит не только от пилотов, но и Вооруженных Сил Украины и других спецподразделений. Он также отметил, что Крым надо деоккупировать, поэтому таких случаев, как уничтожение БДК "Новочеркасск", может быть больше.

Крым надо освобождать, как и наше море, поэтому таких случаев, пожалуй, будет больше. Хотелось бы, чтобы наши Силы обороны достигали успехов на всех фронтах. Не только на море, но и на суше,

– подчеркнул Игнат.

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