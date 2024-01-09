Враг мог переместить БДК "Петр Моргунов" в Севастополь: подтверждают ли это в ВМС

Ранее появилась информация, что в бухту временно оккупированного Севастополя переместили большой десантный корабль "Петр Моргунов". В ВМС Украины это опровергли.

По словам представителя Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрия Плетенчука, соответствующая информация не соответствует деятельности. Он также рассказал, где на самом деле находится "Петр Моргунов".

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Судно в другой части Черного моря

С позиции Военно-морских сил могу отметить, что эта информация не соответствует действительности. Корабль этого проекта, именно "Петр Моргунов", находится в другой части Черного моря,

– подчеркнул Плетенчук.

В то же время, он отметил, что это не означает, что планы врага не могут измениться. Несмотря на это, отметил Плетенчук, оккупанты понимают, что опасно их судам находиться в бухтах Севастополя, Феодосии или Керчи.

Он также добавил, что в Крыму пока не базируются морские ракетоносители. Исключение – корабль проекта "Каракурт". Он – малый ракетоноситель. Несмотря на это, в качестве ракетоносителя его не использовали.

По словам Плетенчука, находящиеся в акватории Черноморского региона суда врага, фактически замкнуты там через то, что пролив Босфор закрыт. Да и вообще русским захватчикам нет смысла сейчас свои корабли выводить.

Они накапливали группировку именно больших десантных кораблей перед началом полномасштабного вторжения, увеличив ее с 7 единиц до 13. На эти корабли возлагалась задача по высадке морского десанта на южное побережье Украины. Таков был план. Но им не удалось воплотить этот план в жизнь,

– подчеркнул Плетенчук.

Откуда появилась информация о "Петре Моргунове"