За словами речника Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитра Плетенчука, відповідна інформація не відповідає дійності. Він також розповів, де насправді перебуває "Петр Моргунов".
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Судно в іншій частині Чорного моря
З позиції Військово-морських Сил можу зазначити, що ця інформація не відповідає дійсності. Корабель цього проєкту, конкретно "Петр Моргунов", перебуває в іншій частині Чорного моря,
– наголосив Плетенчук.
Водночас він зазначив, що це не означає, що плани ворога не можуть змінитися. Попри це, наголосив Плетенчук, окупанти розуміють, що небезпечно їхнім суднам перебувати у бухтах Севастополя, Феодосії або ж Керчі.
Він також додав, що у Криму наразі не базуються морські ракетоносії. Виняток – корабель проєкту "Каракурт". Він – малий ракетоносій. Попри це, у ролі ракетоносія його не використовували.
За словами Плетенчука, судна ворога, які перебувають в акваторії Чорноморського регіону, фактично замкнуті там через те, що протоку Босфор закрито. Та й загалом російським загарбникам немає сенсу зараз свої кораблі виводити.
Вони накопичували угрупування саме великих десантних кораблів перед початком повномасштабного вторгнення збільшивши його з 7 одиниць до 13. На ці кораблі покладалося завдання з висадки морського десанту на південне узбережжя України. Такий був план. Але їм не вдалося втілити цей план у життя,
– підкреслив Плетенчук.
Звідки з'явилася інформація про "Петра Моргунова"
- Напередодні про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson. Він виклав у мережі X знімок, який демонструє, що буцімто до Севастополя ворог міг перемістити свій новітній великий десантний корабель "Петр Моргунов", відомий також під назвою "Іван Грей". Ввели його в експлуатацію лише у 2018 році.
- Власне, аналітик виклав у мережу супутниковий знімок, зроблений 6 січня супутником Sentinel 2. На ньому видно, що біля пірса у Севастопольській бухті стоїть судно. MT Anderson зробив припущення, що йдеться саме про "Петра Моргунова".