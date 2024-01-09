За словами речника Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитра Плетенчука, відповідна інформація не відповідає дійності. Він також розповів, де насправді перебуває "Петр Моргунов".

Читайте також Росія може вдруге втратити флот, – капітан Армії оборони Ізраїлю пояснив, чому це важливо

Судно в іншій частині Чорного моря

З позиції Військово-морських Сил можу зазначити, що ця інформація не відповідає дійсності. Корабель цього проєкту, конкретно "Петр Моргунов", перебуває в іншій частині Чорного моря,

– наголосив Плетенчук.

Водночас він зазначив, що це не означає, що плани ворога не можуть змінитися. Попри це, наголосив Плетенчук, окупанти розуміють, що небезпечно їхнім суднам перебувати у бухтах Севастополя, Феодосії або ж Керчі.

Він також додав, що у Криму наразі не базуються морські ракетоносії. Виняток – корабель проєкту "Каракурт". Він – малий ракетоносій. Попри це, у ролі ракетоносія його не використовували.

За словами Плетенчука, судна ворога, які перебувають в акваторії Чорноморського регіону, фактично замкнуті там через те, що протоку Босфор закрито. Та й загалом російським загарбникам немає сенсу зараз свої кораблі виводити.

Вони накопичували угрупування саме великих десантних кораблів перед початком повномасштабного вторгнення збільшивши його з 7 одиниць до 13. На ці кораблі покладалося завдання з висадки морського десанту на південне узбережжя України. Такий був план. Але їм не вдалося втілити цей план у життя,

– підкреслив Плетенчук.

Звідки з'явилася інформація про "Петра Моргунова"