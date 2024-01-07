Про це 24 Каналу сказав капітан Армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар, коментуючи перебіг російсько-української війни. Попри відсутність надзвичайних успіхів на суходолі, Сили оборони досягають їх на морі.

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"Ви намагаєтесь досягнути стратегічних наслідків на морі, діючи хірургічними методами", – зазначив Тамар.

Так, наразі Україна не має кількісної переваги в артилерійських і ракетних системах над російськими окупантами. Але намітилось якісне переважання в певних технологічних засобах, зокрема в ППО й високоточних далекобійних ракетах.

Виник абсолютний парадокс: Україна загрожує російському флоту, не маючи власного. Країна-агресорка навіть була змушена передислокувати свої кораблі до Новоросійська.

Коли Росія вперше втратила свій флот

Російська імперія програла Кримську війну 1853–1856 років проти союзницьких військ Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства.

Сторони підписали Паризький мирний договір, який позбавив Москву права мати військовий флот у Чорному морі. Росіяни витратили багато дипломатичних, політичних та економічних зусиль, щоб його відновити.

Вони тепер можуть втратити флот вдруге за свою історію,

– зауважив Тамар.

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