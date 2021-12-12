Беда на Сицилии: мощный взрыв разрушил здание, людей ищут под завалами

В Раванусе в Италии на острове Сицилия вечером 11 декабря произошла беда. На одной из улиц маленького городка взорвался дом.

Сначала местные перепугались, что это бомба. Затем начали говорить об утечке газа. Как бы там ни было – под завалами ищут по меньшей мере 10 человек, включая нескольких детей и беременную.

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На Сицилии взорвался дом: все известные подробности

Маленький городок Агридженто (10 тысяч населения) расположен на Сицилии в регионе Равануса в часе езды от Палермо. Приблизительно в 20:30 горожане услышали громкий грохот и начали выбегать на улицы.

Сначала люди испугались, что взорвалась бомба. Впоследствии из сообщений в соцсетях стало известно, что взорвался четырехэтажный дом – якобы из-за утечки газа (специалисты Italgas уже работают на месте).

В результате взрыва одно здание обвалились, еще два сильно пострадали. Начался большой пожар. В районе отключили электроэнергию, чтобы последствия взрыва не были еще более разрушительными.

о пострадавших точно пока неизвестно, но спасатели говорят, что ищут под завалами 10 – 12 человек, которых сейчас считают пропавшими без вести. Среди них есть дети и молодая беременная.

По последней информации, одну женщину вытащили из-под завалов. А местных жителей эвакуировали и расселили в гостиницах. Спасательные работы, к сожалению, осложняют постоянные утечки газа.

Взрыв и разрушение на Сицилии: смотрите фото Ansa

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