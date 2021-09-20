Бедность и постоянная "война": как разрыв в зарплате влияет на жизнь женщин

Согласно данным Госстата, в 2020-м средние зарплаты женщин в Украине были на 18,6% меньше, чем зарплаты мужчин.

Проблема гендерного разрыва в заработной плате актуальна до сих пор, соглашается Анна Герасименко, аналитик по гендерно-чувствительным реформам ООН Женщины.

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Несколько лет назад Всемирный экономический форум обнародовал прогноз, согласно которому женщины достигнут равенства с мужчинами в оплате труда только через 250 лет. И это при условии сохранения существующих тенденций. Анна Герасименко аналитик по гендерно-чувствительным реформам ООН Женщины

Сегрегация рынка труда

По ее словам, гендерный разрыв в оплате труда в Украине приближается к уровню некоторых стран Центральной и Восточной Европы, но все равно заметно выше, чем в большинстве развитых стран. Гендерная сегрегация рынка труда наблюдается между различными секторами экономики или профессиональными группами, а также между должностями разного уровня, подчеркивает эксперт.

Сокращение гендерного разрыва в оплате труда должно быть приоритетом государственной политики, потому что это веская социальная проблема. Разрыв в зарплате будет приводить к различиям в уровне будущего пенсионного обеспечения, а следовательно – росту рисков бедности среди женщин пожилого возраста,

– подчеркивает она.

В 2021 году в Украине 40% мужчин и 37% женщин считают, что мужчины должны работать на высокооплачиваемой работе, чтобы содержать семью – и поэтому им не подходят низкооплачиваемые. По мнению аналитика, это обусловлено влиянием устоявшихся в обществе представлений о распределении социальных ролей женщин и мужчин.



Анна Герасименко: "Разрыв в зарплате будет приводить к различиям в уровне будущего пенсионного обеспечения" / Фото Pixabay

Именно поэтому Герасименко призывает представителей общественности принять участие в разработке Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года. Проекты документов можно посмотреть на сайте Минэкономики.

"Искаженная ментальность"

Если открывается вакансия члена правления, то на нее всегда подается больше мужчин. Да и женщины просят меньше. Если мужчина требует десять тысяч долларов, то женщину устроит восемьдесят тысяч гривен. Татьяна Острикова член наблюдательного совета АТ "Альтбанк"

По данным Госстата, в начале 2021 года женщины возглавляли только 25% частных и 13% госпредприятий. По мнению Остриковой, женщины сами себя обесценивают и в результате получают меньшую зарплату и менее привлекательную должность.

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"Ну, она же женщина. У нее есть муж, который тоже зарабатывает", – цитирует эксперт коллег-бизнесменов. Она считает, что в этом виновата, в том числе, "старая искаженная ментальность".

Женщины часто преуменьшают свой потенциал, опыт, возможности. Они думают: "Лучше работать бухгалтером, а не попробовать получить должность финансового директора. Не высовываться, здесь сидеть спокойно",

– объясняет член наблюдательного совета АО "Альтбанк".

Гендерно нейтральный подход к работе



Татьяна Острикова: "Необходимо ввести прозрачность в процессах продвижения, определения оплаты труда и награды" / Фото Pixabay

Она просит руководства украинских компаний и предприятий обратить внимание на рекомендации правительственного Офиса по вопросам равенства в Великобритании. Во-первых, женщин обязательно нужно включать в короткий список людей, претендующих на должность. Во-вторых, лучше кандидатам предоставлять одинаковые тестовые задания, чем только проводить собеседование.

Необходимо ввести прозрачность в процессах продвижения, определения оплаты труда и награды. Прозрачность заключается в открытости по размеру зарплат, политики и критериям принятия решений,

– подчеркивает она.

В то же время по мнению Герасименко, эффективным инструментом сокращения гендерного разрыва является повышение уровня минимальной зарплаты, поскольку женщины чаще заняты в профессиях с низким уровнем оплаты труда.

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Нужно разрушать стереотипы, что мужчина – всегда "кормилец", а женщина – "хранительница очага", считает Острикова. "Если женщины все же хотят сидеть с детьми, то надо ввести гибкий график. Это позволит им сочетать домашние обязанности с работой", – говорит эксперт.

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" советует женщинам не обесценивать себя и не преуменьшать свой потенциал.

Посмотрите на мужчин. Их ничто не сдерживает. Они лезут наверх и все. Поэтому не умаляйте свои возможности и двигайтесь вперед!

– резюмирует Острикова.

Ответственность на всех уровнях

Женщины принимают эффективные и ответственные решения на всех уровнях – не только в социальном или общественном направлениях, заверила Елена Кондратюк, заместитель председателя ВРУ, во время Пятого Украинского Женского Конгресса.

Необходимо добиваться большего участия женщин в руководстве коммерческих компаний, в управлении и наблюдательных советах крупных государственных предприятий. Особое значение следует обратить на работу женщин-предпринимательниц, которые приняли вызов непростых условий пандемии COVID-19. Елена Кондратюк заместитель председателя ВРУ

На Конгрессе выступила и Елена Зеленская, первая леди Украины. По ее мнению, "равенство – это не только о равных правах, это еще и о равных возможностях и доступе для каждого члена общества к любому общественному пространству".

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