Бегала по улице с ножом: на Полтавщине женщина порезала милиционера

В Миргороде Полтавской области 6 июля неадекватная женщина посреди улицы набросилась на милиционера. Она порезала ему ножом предплечье.

Детали инциденты на Полтавщине

Около 17:00 в милицию поступило сообщение о неадекватной женщине на улице Спартаковской. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия.

Читайте также На Полтавщине авто сбило на переходе женщину с 4-летней девочкой: ребенок погиб

Они узнали ее, как только добрались до определенного места. С начала года женщина регулярно попадала в поле зрения полиции и суда и успела "заработать" ряд административных взысканий за систематические нарушения публичного порядка,

– заявили в полиции.

На этот раз от нецензурной брани 22-летняя женщина перешла к угрозам и набросилась на правоохранителя с ножом. Ее задержали.

Сейчас решают вопрос об избрании нападавшей меры пресечения.

За причинение телесных повреждений полицейскому при исполнении служебных обязанностей закон предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.



Женщину задержали полицейские

На Буковине на милиционера набросился мужчина

Подобный инцидент произошел в селе Черногузы Черновицкой области. В полицию обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что ее психически больной сын совершает над ней насилие.

Мужчина вел себя с матерью агрессивно, а на замечания правоохранителей не реагировал. Впоследствии он схватил нож и набросился на 39-летнего полицейского. Медики диагностировали колотую рану голени правой ноги.

Сейчас решают вопрос о госпитализации задержанного в психиатрическую больницу для принудительного лечения. Он с 2003 года состоит на учете этого учреждения с диагнозом "шизофрения".