Деталі інциденти на Полтавщині
Близько 17:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про неадекватну жінку на вулиці Спартаківській. Поліцейські негайно прибули на місце події.
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Вони упізнали її, як тільки дісталися визначеного місця. Від початку року жінка регулярно потрапляла в поле зору поліції та суду й встигла "заробити" низку адміністративних стягнень за систематичні порушення публічного порядку,
– заявили у поліції.
Цього разу від нецензурної лайки 22-річна жінка перейшла до погроз та накинулася на правоохоронця з ножем. Її затримали.
Наразі вирішують питання про обрання нападниці запобіжного заходу.
Жінку затримали поліцейські
На Буковині на правоохоронця накинувся чоловік
Подібний інцидент трапився у селі Чорногузи Чернівецької області. До поліції звернулася 56-річна жінка та повідомила, що її психічно хворий син вчиняє над нею насильство.
Чоловік поводився з матір'ю агресивно, а на зауваження правоохоронців не реагував. Згодом він схопив ножа та накинувся на 39-річного поліцейського. Медики діагностували колоту рану гомілки правої ноги.
Наразі вирішують питання про госпіталізацію затриманого до психіатричної лікарні для примусового лікування. Він з 2003 року перебуває на обліку цього закладу із діагнозом "шизофренія".