Бегство из-под Бахмута: оккупанты впервые в 2023 году признали свое отступление

Россияне в первый раз официально признали, что отступили с позиций. Так они прокомментировали свой побег из Бахмута.

Российские власти 12 мая впервые с ноября 2023 года признали, что оккупантам пришлось отступить на отдельных участках фронта.

Кстати говоря Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута

В минобороны было заявлено, что ВСУ провели наступательные операции вдоль линии столкновения общей протяженностью более 95 километров. Поэтому, по традиционной завуалированной риторике, утверждают, что российские военные "в целях повышения устойчивости обороны" заняли позиции вдоль Береховского водохранилища.

Россияне заметно нервничают

Военные обозреватели и уверены, оккупанты отступили более чем на километр в направлении северо-запада от Бахмута. Ранее главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что проседание российских флангов под Бахмутом может привести к полному окружению наемников, удерживающих позиции в самом городе.

Последние операции ВСУ проходят успешно, хотя украинская армия еще даже не начала контрнаступление. По мнению эксперта, максимально нервная реакция руководства российской армии уже сейчас дает представление о том, как масштабное движение ВСУ поразит Кремль.