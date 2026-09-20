Побег Кравченко: Богуславец предположила, удастся ли вернуть его в Украину

Уже бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко находится за границей в статусе беглеца. При этом он фактически еще и угнал служебный автомобиль.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец. По ее мнению, в ближайшее время Кравченко попытается легализоваться в одной из европейских стран.

Реально ли вернуть Кравченко в Украину?

Как подчеркнула Богуславец, если Кравченко сможет получить статус политического беженца, то вернуть его в Украину будет практически невозможно.

Также, если Кравченко получит подозрение от НАБУ, то Украина сможет приступить к процедуре экстрадиции. Но не все так просто.

Даже если будет предъявлено подозрение со стороны НАБУ, он добавит это в свое портфолио "элитного беглеца" и будет рассказывать, как на него давят в Украине,

– отметила Богуславец.

Кравченко попытается стать политическим беженцем: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, Кравченко в своих публикациях уже рассказывал о якобы внеконституционном вмешательстве руководства государства в работу прокуратуры. В частности, он говорил о том, что президент лично удерживал его от подписания некоторых подозрений.

Если человек имеет статус политического беженца, то вступают в силу международные правовые нормы его защиты. Поэтому единственное, что нам остается, – это просить украинских дипломатов взаимодействовать с европейскими странами и объяснять ситуацию,

– отметила Богуславец.