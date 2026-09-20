Про це 24 Каналу розповіла голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець. На її думку, найближчим часом Кравченко спробує легалізуватися в одній з європейських країн.

Чи реально повернути Кравченка до України?

Як наголосила Богуславець, якщо Кравченко зможе отримати статус політичного біженця, тоді повернути його до України буде майже неможливо.

Також якщо Кравченко отримає підозру від НАБУ, то Україна матиме змогу взятися за процедуру екстрадиції. Але не все так просто.

Навіть якщо буде підозра від НАБУ, то він додаватиме це до свого портфоліо "елітного втікача" та розповідатиме, як на нього тиснуть в Україні,

– зазначила Богуславець.

Кравченко спробує стати політичним біженцем: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, Кравченко у своїх публікаціях вже розповідав про буцімто позаконституційне втручання керівництва держави в роботу прокуратури. Зокрема він говорив про те, що президент особисто стримував його від підписання деяких підозр.

Якщо людина має статус політичного біженця, то далі йдуть міжнародні правові норми захисту її. Тому єдине, що нам залишається, це просити українських дипломатів комунікувати із європейськими країнами та пояснювати ситуацію,

– зауважила Богуславець.