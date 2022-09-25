Так глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес аргументировал решение тем, что Мадрид продемонстрировал солидарность и поддержку украинцам с начала полномасштабного вторжения. Поэтому бегущие от режима россияне должны также иметь возможность получать европейские визы.

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Россиянам откроют двери

Он подчеркнул, что европейцы должны не отбирать возможность россиян уехать из страны-агрессора, а наоборот должны оставить открытыми двери для выдачи визы тем, кто отвечает определенным условиям.

Мы ничего не имеем против русского народа, а тем более против людей, которые с большим мужеством выходят на протесты, рискуя заключением и даже жизнью. Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена возможность сделать это,

– сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Отметим, что среди этих россиян много людей, которые активно поддерживали политику путина до 21 сентября, пока возможность умереть за него не стала реальной, а не теоретической. Как отметили в Госпогранслужбе, у Испании нет ничего против "народа, который активно поддерживает войну в Украине и убийства людей, и неоднократно в соцсетях призывал к еще большей жестокости в отношении мирных украинцев".

Кроме того, не стоит забывать и о поведении россиян за границей, которые не прочь бросаться на украинцев. Так, нападения на наших граждан, например, фиксировались во Франции, Германии, Латвии, Швеции и других странах.

Помощь Испании украинцам

Глава МИД Испании подчеркнул, что его страна продемонстрировала свою солидарность с украинцами и предоставила самый большой пакет гуманитарной помощи, который когда-либо оказывала другой стране. По словам чиновника, сейчас в стране со статусом беженца находятся 140 тысяч украинцев, а посольство в Киеве работает "как политический жест мощной поддержки правительства Зеленского".

Кроме того, Испания помогает Украине оружием и военной техникой.

Она предназначена для того, чтобы украинская армия могла защитить свою территориальную целостность, свою свободу, свой суверенитет, свою демократию и прежде всего беззащитных гражданских лиц,

– отметил Альбарес.

Трудности россиян с выездом за границу

Владимир Зеленский не раз призвал страны Запада ограничить въезд для россиян. Это нужно, в частности, для того, чтобы оказать давление на лидера россии владимира путина.

Эти призывы нашли поддержку в Польше, странах Балтии и других государствах. Напротив, против выступили Германия, Франция и еще несколько стран ЕС.

Однако Евросоюз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.

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