Так, голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес аргументував рішення тим, що Мадрид продемонстрував солідарність та підтримку українцям від початку повномасштабного вторгнення. Тож росіяни, які тікають від режиму, повинні також мати можливість отримувати європейські візи.

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Росіянам відчинять двері

Він підкреслив, що європейці повинні не відбирати можливість росіян виїхати з країни-агресорки, а навпаки повинні залишити відкритими двері для видачі візи тим, хто відповідає певним умовам.

Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це,

– сказав Хосе Мануель Альбарес.

Зазначимо, що серед цих росіян багато тих людей, які активно підтримували політику путіна до 21 вересня, поки можливість померти за нього не стала реальною, а не теоретичною. Як зазначили в Держприкордонслужбі, Іспанія не має нічого проти "народу, який активно підтримує війну в Україні й вбивства людей, і неодноразово у соцмережах закликав до ще більшої жорстокості щодо мирних українців".

Окрім того, не варто забувати й про поведінку росіян за кордоном, які не проти кидатися на українців. Так, напади на наших громадян, наприклад, фіксувалися у Франції, Німеччині, Латвії, Швеції та інших країнах.

Допомога Іспанії українцям

Голова МЗС Іспанії підкреслив, що його країна продемонструвала свою солідарність з українцями та надала найбільший пакет гуманітарної допомоги, який коли-небудь надавала іншій країні. Так, згідно зі словами чиновника, зараз в країні зі статусом біженця перебувають 140 тисяч українців, а посольство в Києві працює "як політичний жест потужної підтримки уряду Зеленського".

Окрім того, Іспанія допомагає Україні зброєю та військовою технікою.

Вона призначена для того, щоб українська армія могла захистити свою територіальну цілісність, свою свободу, свій суверенітет, свою демократію і насамперед беззахисних цивільних осіб,

– зазначив Альбарес.

Труднощі росіян з виїздом за кордон

Володимир Зеленський не раз закликав країни Заходу обмежити в'їзд для росіян. Це потрібно, зокрема, для того, щоб спричинити тиск на лідера росії владіміра путіна.

Ці заклики знайшли підтримку в Польщі, країнах Балтії та серед інших держав. Натомість проти виступила Німеччина, Франція та ще декілька країн ЄС.

Однак Євросоюз таки вирішив призупинити з росією угоду про спрощену видачу віз.

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