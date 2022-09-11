На границе с россией толпы беглецов: пропагандисты заявляют о гуманитарной катастрофе

Наши воины освобождают все больше городов и сел на Харьковщине. Поэтому оккупанты вместе с теми, кто их поддерживал, напуганы и бегут в россию.

Российские пропагандисты говорят, что на границе россии и квазиреспублики Луганска может произойти гуманитарная катастрофа. Ведь коллаборанты и предатели бегут массово, зная, что за измену их ждет наказание. Образовалась пробка, информирует 24 канал.

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В россии не очень ждут, отправляют на фильтрацию

Очередь из машин выстроилась немалая. Вероятно, бегут те, кто хорошо прижился при оккупантах, предал Украину и получил должность. Теперь боятся отвечать за это и хотят спастись. Также это могут быть ходившие на пророссийские митинги. А даже учителя, которых враг завез, чтобы насаждать в головы украинских детей свою пропаганду. Но долго они здесь не задержались и теперь могут убегать.

Но россиянам безразлично, кто есть кто и они производят фильтрацию, которая занимает много времени. Иногда на переходах людей держат несколько суток. Зная россиян и то, что им безразличны люди даже свои, то здесь исключения не сделают. Может возникнуть гуманитарная катастрофа. Ведь беглецы без воды и пищи.

Очереди из беглецов: смотрите видео

В то же время уже впоследствии губернатор Белгородской области вячеслав Гладков сообщил, что очередей якобы уже нет. Все в привычном для русских духе. Еще ночью на пунктах пропуска находились тысячи машин. А к обеду они скрылись с молниеносной скоростью. Но главное им заявить, что проблему решили и успокоить население.

Как бегут россияне из-за контрнаступления ВСУ

Из Донецка скрылся даже сам главарь боевиков денис пушилин. Это стало известно на фоне информации, что ВСУ вошли в Донецкий аэропорт. Пока неизвестно, куда именно сбежал главарь боевиков и "руководитель" квазиобразования в Донецкой области. Вероятно, он мог бежать в россию. Вариантов у пушилина не так уж много.

Один из российских военных даже выкладывал видео момент контрнаступления наших военных в Харьковской области. На кадрах виден молниеносный побег оккупантов, которые "своих не бросают".

Источники в разведке сообщали, что с территории пророссийской квазиреспублики в Луганской области начали бежать представители "власти". Вожаки боевиков уносят с собой все, что смогли награбить.

Враг придумал интересный способ для побега: смотрите видео