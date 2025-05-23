23 июня, 11:13
В результате удара по Белой Церкви повреждена больница: именно здесь погибла женщина
Ночью 23 июня Россия атаковала Украину сотнями дронов и ракет. В результате атаки по медицинскому учреждению в Белой Церкви погибла женщина.
Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
В больнице на момент обстрела находилось около 100 пациентов и 50 работников. К сожалению, известно о погибшей 1957 года рождения.
Начальник ОГА сообщил о, 8 пострадавших на Киевщине. Среди них также 2 спасатели ГСЧС, которые ликвидировали последствия российской атаки.