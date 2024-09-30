В Беларуси заявили, что начали проверку боеспособности авиации и ПВО

В понедельник, 30 сентября, Минобороны Беларуси заявило о начале проверки подразделений и воинских частей ВС страны. Основной акцент на этот раз приходится на авиацию и ПВО.

Сообщается, что меры проверки будут наращиваться с задействованием учебно-боевых задач всех полигонов армии Беларуси.

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Проверки боеспособности в Беларуси

В Минобороны Беларуси отметили, что основной акцент проверки – на готовности и способности выполнять задачи по назначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войсками ПВО.

Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы,

– отмечают в Беларуси.

Там указали, что во время проверки запланировано передвижение военной техники. Именно поэтому возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участками местности.

К слову. недавно Александр Лукашенко намекнул, что Беларуси нужно готовиться к войне. Он решил уже в пятый раз начать модернизацией своих вооруженных сил, "глядя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве" – то есть в Украине.