Повідомляється, що заходи перевірки нарощуватимуться із задіянням навчально-бойових завдань усіх полігонів армії Білорусі.

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Перевірки боєздатності у Білорусі

У Міноборони Білорусі зазначили, що основний акцент перевірки – на готовності та здатності виконувати завдання за призначенням військовими частинами та підрозділами ВПС та військами ППО.

Особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти у призначені райони,

– зазначають у Білорусі.

Там вказали, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. Саме тому можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

До слова. нещодавно Олександр Лукашенко натякнув, що Білорусі потрібно готуватися до війни. Він вирішив уже вп'яте розпочати модернізацією своїх збройних сил, "дивлячись, як розгортаються події на фронті у сусідній держав" – тобто в Україні.