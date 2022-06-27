Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он объяснил детали встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

Во время этой встречи Путин предложил забрать белорусские самолеты СУ-25 , из-за чего Лукашенко даже удивился, но заявил, что отдаст российские "Искандеры", которые могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы.

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что получается, что Россия берет себе в Беларуси эти самолеты, а их около 70, делает модернизацию их, окрашивает белорусские флаги на них и бросает на войну в Украину.

Белорусы теперь будут угрожать

А белорусы получают "Искандеры", которые могут поставить у границ и угрожать Швеции или Литве и тому подобное. Где-то я вижу эту историю,

– объяснил Ступак.

По его мнению, Беларусь теперь будет еще больше угрожать. Хотя уже по риторике Лукашенко заметно, что он и на Польшу пытается "напрыгивать" и на Литву.

"Так как эта транспорта блокада дается ему тяжело, ведь ни Польша, ни Литва не пропускает грузы в Беларусь, Лукашенко даже пытался торговаться", – сказал экссотрудник СБУ.

Он добавил, что в Беларуси сейчас тяжелая экономическая ситуация, поэтому Лукашенко и пытается запугать своих соседей.

Иван Ступак об итогах встречи Лукашенко и Путина: видео



Отметим, что во время встречи Путин и Лукашенко обсудили "обеспечение мировой безопасности" путем возможности обеспечения Беларуси ядерным оружием .

Кстати, недавно белорусские партизаны сообщали, что в Беларусь из России прибыли как минимум 16 ракет для ЗРК "С-300" и один ЗРГК "Панцирь". Передача оружия должна была быть тайной, но планы кафиров сорвались.

В то же время Россия получила от Беларуси 20 вагонов с боеприпасами . Их отправили в Белгородскую область.