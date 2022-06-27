Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пояснив детіл зустрічі Путіна та Лукашенка в Санкт-Петербурзі.

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Під час цієї зустрічі Путін запропонував забрати білоруські літаки СУ-25, через що Лукашенко аж здивувався, а натомість заявив, що віддасть російські "Іскандери", які можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси.

Колишній співробітник СБУ наголосив, що виходить, що Росія бере собі в Білорусі ці літаки, а їх є близько 70, робить модернізацію їх, зафарбовує білоруські прапори на них та кидає на війну в Україну.

Білоруси тепер будуть погрожувати

А білоруси натомість отримують "Іскандери", які можуть поставити біля кордонів і погрожувати Швеції чи Литві тощо. Десь так я бачу цю історію,

– пояснив Ступак.

На його думку, Білорусь тепер буде ще більше погрожувати. Хоча вже по риториці Лукашенка помітно, що він і на Польщу намагається "настрибувати", і на Литву.

"Бо ця транспорта блокада дається йому важко, адже ні Польща, ні Литва не пропускає вантажі в Білорусь, Лукашенко навіть намагався торгуватися", – сказав ексспівробіник СБУ.

Він додав, що в Білорусі зараз скрутна економічна ситуація, тому Лукашенко і намагається залякати своїх сусідів.

Іван Ступак про підсумки зустрічі Лукашенка та Путіна: відео



Зазначимо, що під час зустрічі Путін та Лукашенко також обговорили "забезпечення світової безпеки" шляхом можливості забезпечення Білорусі ядерною зброєю.

До слова, нещодавно білоруські партизани повідомляли, що до Білорусі з Росії прибули як мінімум 16 ракет для ЗРК "С-300" та один ЗРГК "Панцир". Передача зброї мала бути таємною, але плани окупантів зірвалися.

Водночас Росія отримала від Білорусі 20 вагонів з боєприпасами. Їх відправили в Бєлгородську область.