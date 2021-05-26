По словам редактора эфира "Европейского радио" из Минска, белорусские власти хотят показать России, что она поддерживает ее и остается своеобразным форпостом. Речь идет о том, что она якобы защищает российское государство от всех угроз Запада.

Читайте также Нет смысла расшатывать Беларусь, – Лукашенко заявил о "ледяной войне" с Западом

Беларусь изолирована от мира

Лукашук отметил, что сейчас Беларусь фактически находится в изоляции от мира. Как он отметил, почти все страны Евросоюза уже официально заявили о том, что не дают разрешение белорусской авиакомпании "Белавия" осуществлять посадки в их аэропортах.

Официальный Минск будет до конца идти на эскалацию конфликта с Западом,
– подчеркнул журналист.

Лукашук также заявил, что сейчас Министерство иностранных дел Беларуси превращается в "филиал МИД России".

К теме Не хотите лететь над Беларусью – летите, где угробили 300 человек, – Лукашенко о Донбассе

Лукашук рассказал о конфликте Беларуси и Запада: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • В Беларуси 23 мая срочно приземлился самолет из-за сообщения о "минировании". На его борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого впоследствии задержали.
  • В белорусском МИД сообщили, что сейчас журналист находится в следственном изоляторе Минска.
  • Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с посадкой самолета в Минске. Он заявил, что сообщение о заминировании поступило якобы из Швейцарии.
  • В ответ на действия Беларуси, на саммите Европейского Союза решили расширить экономические санкции против государства.
  • Лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов.