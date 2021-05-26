По словам редактора эфира "Европейского радио" из Минска, белорусские власти хотят показать России, что она поддерживает ее и остается своеобразным форпостом. Речь идет о том, что она якобы защищает российское государство от всех угроз Запада.

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Беларусь изолирована от мира

Лукашук отметил, что сейчас Беларусь фактически находится в изоляции от мира. Как он отметил, почти все страны Евросоюза уже официально заявили о том, что не дают разрешение белорусской авиакомпании "Белавия" осуществлять посадки в их аэропортах.

Официальный Минск будет до конца идти на эскалацию конфликта с Западом,

– подчеркнул журналист.

Лукашук также заявил, что сейчас Министерство иностранных дел Беларуси превращается в "филиал МИД России".

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Лукашук рассказал о конфликте Беларуси и Запада: смотрите видео

Что этому предшествовало