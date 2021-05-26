По словам редактора эфира "Европейского радио" из Минска, белорусские власти хотят показать России, что она поддерживает ее и остается своеобразным форпостом. Речь идет о том, что она якобы защищает российское государство от всех угроз Запада.
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Беларусь изолирована от мира
Лукашук отметил, что сейчас Беларусь фактически находится в изоляции от мира. Как он отметил, почти все страны Евросоюза уже официально заявили о том, что не дают разрешение белорусской авиакомпании "Белавия" осуществлять посадки в их аэропортах.
Официальный Минск будет до конца идти на эскалацию конфликта с Западом,
– подчеркнул журналист.
Лукашук также заявил, что сейчас Министерство иностранных дел Беларуси превращается в "филиал МИД России".
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Лукашук рассказал о конфликте Беларуси и Запада: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Беларуси 23 мая срочно приземлился самолет из-за сообщения о "минировании". На его борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого впоследствии задержали.
- В белорусском МИД сообщили, что сейчас журналист находится в следственном изоляторе Минска.
- Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с посадкой самолета в Минске. Он заявил, что сообщение о заминировании поступило якобы из Швейцарии.
- В ответ на действия Беларуси, на саммите Европейского Союза решили расширить экономические санкции против государства.
- Лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов.