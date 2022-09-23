Это же было уже: в минске снова хотят стать "посредником в переговорах" россии и Украины

Беларусь снова продолжает повторять мантры о якобы не вовлечении в войну против Украины. Более того, тамошний руководитель мид владимир макей даже заговорил о "посредничестве в переговорах".

Об этом владимир макей заявил во время выступления в ООН. Его заявления распространяют пропагандистские СМИ беларуси, сообщает 24 канал.

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Представитель беларуси пожаловался на санкции и повторил тезисы пропаганды

Выступление владимира макея было богатым циническими высказываниями. Например, он повторил мантры российской пропаганды о том, что "безопасность одного государства нельзя гарантировать, пренебрегая интересами другого". И действительно, как можно гарантировать безопасность Украины, "пренебрегая интересами" россии, которая уже 9-ый год ведет войну против нашей страны или белорусы, предоставившей россии свою территорию для наступления и ракетных ударов?

Также глава мид беларуси пожаловался на санкции против его страны, потому что якобы она никак не причастна к войне и не является стороной конфликта. Наверное, нужно показать макею карту, где будет ясно видно, откуда россияне наступали на Киевщину и откуда запускали ракеты.

А еще макея очень беспокоит то, что украинцы "почему-то" считают беларусь врагом, хотя до 2021 года Украина и белорусь имели экономические связи. Таки макею нужно показать карту.

Глава мид білоруси также решил цинично заявить, что украинцы страдают из-за войны, но виноват Запад, потому что поставляет оружие "неонацистам", которых видят только в россии и беларуси.

И вершина абсурда и цинизма – по словам макея, беларусь якобы приютила 200 тысяч украинских беженцев. Белорусский представитель так увлекся сочинением чепухи, что даже решил сказать, что в беларусь якобы приезжают даже украинцы, которые сначала выехали в страны ЕС.

Поэтому макей решил, что кто-то в мире еще поведет себя на очередной "минск" и переговоры при их посредничестве.

"Минские соглашения": что известно

После начала россии гибридной войны против Украины, в сентябре 2014 года в столице беларуси был подписан документ о временном перемирии на Донбассе. В частности, это соглашение предусматривало внесение в изменения в Конституцию Украины и предоставление подконтрольным боевикам территориям особого статуса. Также речь шла об амнистии, освобождении пленных и т.д.

Через 2 недели в том же Минске был подписан меморандум о выполнении положений ранее подписанного соглашения.

В феврале 2015 года после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и россии был подписан так называемый "Минск-2".

После признания россией боевиков на Донбассе 22 февраля "минские соглашения" как таковые перестали существовать, поскольку россия в одностороннем порядке вышла из них.

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