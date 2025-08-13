Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения. Во время отработок солдаты будут планировать работу с опасными видами оружия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какое оружие будут изучать российские и белорусские войска на учениях "Запад – 2025"?

С 12 по 16 сентября в Беларуси проведут совместные военные учения с российской армией. Сообщается, что бойцы будут тренироваться, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны других стран.

Москва и Минск будут проверять возможности по обеспечению безопасности и в частности будут работать проводить работу с оружием.

Так глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на учениях "Запад – 2025" солдаты будут отрабатывать планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Высокопоставленный, вероятно, хотел напугать соседние страны, говоря, что российские и белорусские войска в случае необходимости будут уметь запускать такие виды вооружения.

Есть ли угроза для Украины из-за учений "Запад – 2025"?

В Центре противодействия дезинформации отметили, что совместные учения Москвы и Минска не несут угрозы для Украины или ситуации на фронте. По этому вопросу есть четкий контроль, украинская сторона знает, сколько российских военных есть на территории Беларуси и имеет понимание того, что там происходит. Зато россияне могут использовать тему учений для своей пропаганды и "угроз".