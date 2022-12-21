В Тюменской области организовали празднование в честь присоединения Беларуси к России
22 декабря в Тюменской области запланировали мероприятия по подписанию Договора "воссоединения" России и Беларуси. Согласно обнародованному приказу минкульта России, подписание такого договора должно было состояться 12 декабря.
На официальном сайте департамента культуры Тюменской области появилось сообщение о том, что 22 декабря в области запланированы меры по подписанию договора "о воссоединении к одному государству" Беларуси и России. Об этом пишет 24 канал.
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"Сюрприз, который обрадует": в Тюменской области говорят о присоединении Беларуси к России
На сайте департамента культуры Тюменской области появилось сообщение о том, что 22 декабря там запланировано праздничное мероприятие по случаю подписания договора "о воссоединении Республики Беларусь и Российской Федерации к одному государству".
Сайт ссылается на приказ министерства культуры России. Там пишет, что присоединение якобы произошло 12 декабря. Также в сообщении есть обращение директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер.
Культурные деятели Тюмени уже готовят сюрприз, который обрадует жителей государства и подчеркнет единство двух народов. Информация об этом знаменательном событии оказалась приятной и исторической неожиданностью,
– сказала она.
Интересно, что со временем это сообщение исчезло с сайта департамента. По ссылке пишет, что страница не найдена. Однако скриншоты не горят. Также сохранилась архивная страница сайта.
Скриншот с сайта департамента культуры Тюменской области
Приказ минкульта России / Сайт департамента культуры Тюменской области
На днях Путин встретился с Лукашенко
- 19 декабря Путин прилетел в Минск для переговоров Лукашенко. Украинские власти убеждены, что российский диктатор пытался склонить Беларусь к прямому участию в войне.
- Лукашенко заявил, что в ходе переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил об обсуждении создания единой оборонной сферы между странами.
- Зато советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что диктаторы обсуждали не только это. По его мнению, Путин планирует превратить Беларусь в часть России юридически. Тогда российскому народу диктатор скажет, что вот он юридически собирает славянские земли в единый пакет.
- Он убежден, что сейчас Лукашенко пытаются дожать и задобрить. Вопрос в том, согласится ли белорусский диктатор сойти с президентского кресла и стать генерал-губернатором.