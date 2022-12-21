В Тюменской области организовали празднование в честь присоединения Беларуси к России

22 декабря в Тюменской области запланировали мероприятия по подписанию Договора "воссоединения" России и Беларуси. Согласно обнародованному приказу минкульта России, подписание такого договора должно было состояться 12 декабря.

На официальном сайте департамента культуры Тюменской области появилось сообщение о том, что 22 декабря в области запланированы меры по подписанию договора "о воссоединении к одному государству" Беларуси и России. Об этом пишет 24 канал.

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"Сюрприз, который обрадует": в Тюменской области говорят о присоединении Беларуси к России

На сайте департамента культуры Тюменской области появилось сообщение о том, что 22 декабря там запланировано праздничное мероприятие по случаю подписания договора "о воссоединении Республики Беларусь и Российской Федерации к одному государству".

Сайт ссылается на приказ министерства культуры России. Там пишет, что присоединение якобы произошло 12 декабря. Также в сообщении есть обращение директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер.

Культурные деятели Тюмени уже готовят сюрприз, который обрадует жителей государства и подчеркнет единство двух народов. Информация об этом знаменательном событии оказалась приятной и исторической неожиданностью,

– сказала она.

Интересно, что со временем это сообщение исчезло с сайта департамента. По ссылке пишет, что страница не найдена. Однако скриншоты не горят. Также сохранилась архивная страница сайта.



Скриншот с сайта департамента культуры Тюменской области



Приказ минкульта России / Сайт департамента культуры Тюменской области

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