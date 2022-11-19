Память отбило наглухо: министр обороны Беларуси говорит, что не хочет вмешиваться в войны

В Беларуси прошла церемония присяги срочников. На одной из них выступил глава минобороны режима Лукашенко Виктор Хренин. Не обошлось без циничных заявлений.

Высказывания Виктора Хренина цитируют белорусские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал. Министр обороны Беларуси снова решил делать вид, что никак не причастен к войне в Украине.

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На этот раз "слова офицера" не было

Министр обороны режима Лукашенко Виктор Хренин заявил, что якобы Беларусь не намерена "ввязываться в какие-то конфликты". Особенно цинично это звучит на фоне сообщений о возможной подготовке Беларуси к наступлению на Украину.

Стоит отметить, что в этот раз Хренин не давал "слово офицера", которое он давал министру обороны Украины Алексею Резникову в преддверии вторжения. Потому что он тогда соврал.

Угроза вторжения из Беларуси

14 февраля состоялся разговор Алексея Резникова с Виктором Хрениным на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Последний убеждал украинского министра о том, что для нашей страны со стороны Беларуси нет никаких угроз и даже дал "слово офицера". Но через 10 дней это слово было нарушено – российские войска начали наступление на Киев с белорусской территории, а сама Беларусь стала одним из плацдармов для нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

Режим Лукашенко является соучастником войны России с Украиной, однако в течение нескольких месяцев темой для обсуждений является угроза полного вступления Беларуси в войну – то есть непосредственное наступление белорусских войск.

На фоне этой угрозы Украина начала строительство стены на границе с Беларусью, чтобы обезопасить свою границу. Однако по нынешним признакам формирования наступательных групп не выявлено – белорусские войска проводят различные маневры, а по данным СМИ, режим Лукашенко может проводить скрытую мобилизацию.

Сам же Лукашенко не заинтересован в непосредственном вступлении в войну, поэтому пытается всячески откупиться от этого. В частности, он передает России технику и боеприпасы. Например, только в октябре из Беларуси в Россию отправились:

98 танков Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без башен

53 грузовика "Урал".

Но относительно того, отдаст ли самопровозглашенный президент приказ о наступлении на территорию Украины, мнения отличаются именно из-за маневров белорусской армии, создания так называемой союзной армии Беларуси и России и периодических вбросов Лукашенко и его приспешников.

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