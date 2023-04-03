В Беларуси начали проверку боеспособности армии: реакция Киева

По поручению диктатора Лукашенко приступили к проверке боевой готовности армии в Беларуси. Однако Украина знает о всех возможных угрозах с Севера.

В Беларуси собираются передвигать военную технику во время проверки. Также могут ограничивать движение гражданского транспорта. Такое заявление было выдано в Минобороны Беларуси, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Для обстрелов Киева или усиления ПВО Беларуси: Жданов объяснил переброску ракет С-400 из России

Как будут проверять армию в Беларуси

Утверждают, что мероприятия носят комплексный характер. Они позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшую боевую готовность.

Также хотят проверить готовность выполнять задачи в установленные сроки.

Реакция Киева

На аэродром в Гомеле снова прибыл самолет Ан-124 ВКС России. Это седьмой его прилет в Беларусь в течение последней недели. Военный эксперт Олег Жданов считает, что в Беларусь перебрасывают комплексы С-400.

Украина знает о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заверил, что наши силы обороны всегда готовы к адекватному реагированию. Разведка следит за ситуацией, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки,

– добавил командующий.

Украинские защитники на Севере находятся в постоянной боевой готовности.