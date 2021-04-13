Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства
В Беларуси заявили, что Польша 12 апреля нарушила границу в воздушном пространстве страны. Поэтому в Министерство обороны Беларуси уже вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши.
Источник:Министерство обороны Беларуси
Польша должна немедленно провести расследование и сообщить белорусской стороне результаты. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
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Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства
В сообщении говорится, что 12 апреля в 20:45 неизвестное воздушное судно со стороны Польши пересекло воздушное пространство Беларуси, а впоследствии вернулось.
12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения неустановленным воздушным судном государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши. В дальнейшем оно вернулось на польскую территорию,
– сообщает Минобороны Беларуси.
В белорусское оборонное ведомство 13 апреля вызвали атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси.
Дипломату заявили о необходимости проведения расследования по факту инцидента. Впоследствии он должен предоставить Беларуси все результаты.
Что известно об обострении отношений между Польшей и Беларусью
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Варшава всячески подогревает протестные настроения белорусов.
- В декабре 2020 года в Беларуси обвинили польские службы в том, что они якобы пытались завербовать белорусских дипломата и военного. Соответствующий сюжет вышел на государственном телеканале "Беларусь 1". Мол, сотрудники польской военной контрразведки "шантажом, подкупом и угрозами" пытались склонить к измене помощника военного атташе Беларуси.
- Режим Лукашенко также требует от Польши выдать им основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Беларусь объявила Степана Путило и Романа Протасевича в международный розыск за якобы организацию массовых беспорядков в стране.
- Против руководства Союза поляков Беларуси возбудили уголовные обвинения, из-за чего их могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.
- В марте 2021 года Евросоюз призвал власть Беларуси срочно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политических заключенных.
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