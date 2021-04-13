В Беларуси заявили, что Польша 12 апреля нарушила границу в воздушном пространстве страны. Поэтому в Министерство обороны Беларуси уже вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши.

Польша должна немедленно провести расследование и сообщить белорусской стороне результаты. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

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Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства

В сообщении говорится, что 12 апреля в 20:45 неизвестное воздушное судно со стороны Польши пересекло воздушное пространство Беларуси, а впоследствии вернулось.

12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения неустановленным воздушным судном государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши. В дальнейшем оно вернулось на польскую территорию,

– сообщает Минобороны Беларуси.

В белорусское оборонное ведомство 13 апреля вызвали атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси.

Дипломату заявили о необходимости проведения расследования по факту инцидента. Впоследствии он должен предоставить Беларуси все результаты.

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