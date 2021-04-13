У Білорусі заявили, що Польща 12 квітня порушила кордон у повітряному просторі країни. Через це в Міністерство оборони Білорусі вже викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі.

Польща повинна негайно провести розслідування та повідомити білоруській стороні результати. Про це повідомили в Міноборони Білорусі.

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Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору

У повідомленні мовиться, що 12 квітня о 20:45 невідоме повітряне судно з боку Польщі перетнуло повітряний простір Білорусі, а згодом повернулося.

12 квітня 2021 року о 20:45 зафіксовано факт порушення невстановленим повітряним судном державного кордону Білорусі у повітряному просторі з боку Польщі. Надалі воно повернулося на польську територію,

– повідомляє Міноборони Білорусі.

У білоруське оборонне відомство 13 квітня викликали аташе з питань оборони при Посольстві Польщі в Білорусі.

Дипломату заявили про необхідність проведення розслідування за фактом інциденту. Згодом він має надати Білорусі всі результати.

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