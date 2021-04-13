Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору
У Білорусі заявили, що Польща 12 квітня порушила кордон у повітряному просторі країни. Через це в Міністерство оборони Білорусі вже викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі.
Джерело:Міністерство оборони Білорусі
Польща повинна негайно провести розслідування та повідомити білоруській стороні результати. Про це повідомили в Міноборони Білорусі.
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Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору
У повідомленні мовиться, що 12 квітня о 20:45 невідоме повітряне судно з боку Польщі перетнуло повітряний простір Білорусі, а згодом повернулося.
12 квітня 2021 року о 20:45 зафіксовано факт порушення невстановленим повітряним судном державного кордону Білорусі у повітряному просторі з боку Польщі. Надалі воно повернулося на польську територію,
– повідомляє Міноборони Білорусі.
У білоруське оборонне відомство 13 квітня викликали аташе з питань оборони при Посольстві Польщі в Білорусі.
Дипломату заявили про необхідність проведення розслідування за фактом інциденту. Згодом він має надати Білорусі всі результати.
Що відомо про загострення відносин між Польщею та Білоруссю
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Варшава всіляко підігріває протестні настрої білорусів.
- У грудні 2020 року в Білорусі звинуватили польські служби в тому, що вони нібито намагалися завербувати білоруських дипломата та військового. Відповідний сюжет вийшов на державному телеканалі "Білорусь 1". Мовляв, співробітники польської військової контррозвідки "шантажем, підкупом і погрозами" намагалися схилити до зради помічника військового аташе Білорусі.
- Режим Лукашенка також вимагає від Польщі видати їм засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA. Білорусь оголосила Степана Путіло та Романа Протасевича в міжнародний розшук через нібито організацію масових заворушень в країні.
- Проти керівництва Союзу поляків Білорусі порушили кримінальні звинувачення, через що їх можуть засудити до декількох років позбавлення волі.
- В березні 2021 року Євросоюз закликав владу Білорусі терміново звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в'язнів.
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