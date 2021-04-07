У Польщі заявили, що білоруський режим переслідує громадян через національність. Голова канцелярії польського прем'єра Міхал Дворчик назвав ситуацію в Білорусі непростою.

Йому поставили запитання щодо того, чи не є допомога уряду Польщі для земляків у Білорусі надто малою. Мовилося про дії з огляду на посилення репресій білоруської диктатури.

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Міхал Дворчик пояснив, що Польща намагається максимально допомогти полякам у Білорусі. Він додав, що це є одним із пріоритетів уряду.

Вражає те, що диктатор з-за східного кордону мстить власним громадянам, переслідує їх лише за те, що вони іншої національності, цього разу мовиться про польську

– заявив він.

Що відомо про переслідування поляків у Білорусі

В березні 2021 року Євросоюз закликав владу Білорусі терміново звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в'язнів.

Анжеліку Борис та інших політичних в'язнів. Проти керівництва Союзу поляків Білорусі порушили кримінальні звинувачення, через що їх можуть засудити до декількох років позбавлення волі.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький порівняв дії режиму із захопленням заручників та Білорусь припинити переслідування.

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