У Польщі звинуватили Білорусь в переслідуванні через національність
У Польщі заявили, що білоруський режим переслідує громадян через національність. Голова канцелярії польського прем'єра Міхал Дворчик назвав ситуацію в Білорусі непростою.
Джерело:Onet
Йому поставили запитання щодо того, чи не є допомога уряду Польщі для земляків у Білорусі надто малою. Мовилося про дії з огляду на посилення репресій білоруської диктатури.
До теми Тихановська запропонувала Лукашенку переговори
Міхал Дворчик пояснив, що Польща намагається максимально допомогти полякам у Білорусі. Він додав, що це є одним із пріоритетів уряду.
Вражає те, що диктатор з-за східного кордону мстить власним громадянам, переслідує їх лише за те, що вони іншої національності, цього разу мовиться про польську
– заявив він.
Що відомо про переслідування поляків у Білорусі
- В березні 2021 року Євросоюз закликав владу Білорусі терміново звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в'язнів.
- Проти керівництва Союзу поляків Білорусі порушили кримінальні звинувачення, через що їх можуть засудити до декількох років позбавлення волі.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький порівняв дії режиму із захопленням заручників та Білорусь припинити переслідування.
Ситуація в Білорусі: останні новини
- 23 березня лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала громадян проголосувати у соцмережах за мирний вихід із кризи шляхом переговорів.
- Водночас політичний бранець Віктор Бабарико у СІЗО створив нову політичну партію – "Вместе".
- Також 28 березня під час протестів у країні силовики затримали понад 200 людей.
- 7 квітня Світлана Тихановська заявила, що врегулювати політичну кризу у Білорусі допоможуть контакти з представниками влади і запропонувала переговори самопроголошеному президенту Лукашенку.
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